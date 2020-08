Marvel's Avengers, beta giocata per 28,5 milioni di ore: ecco tutte le statistiche

La beta di Marvel's Avengers è stata giocata per un totale di 28,5 milioni di ore e gli utenti hanno sconfitto ben 3,5 miliardi di nemici: lo rivelano le statistiche pubblicate da Square Enix.

A poche ore dal trailer di lancio, Marvel's Avengers torna dunque a far parlare quando mancano ormai pochi giorni all'uscita nei negozi: il gioco sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

I dati raccolti durante i test evidenziano anche che 240.000 giocatori hanno sviluppato al massimo il proprio personaggio, e che l'oggetto più venduto sul marketplace è stata l'armatura Chroma Lux di Iron Man.

A questo punto sarà davvero interessante scoprire quanto i ragazzi di Crystal Dynamics riusciranno a rifinire l'esperienza dal punto di vista tecnico da qui al lancio, e che dimensioni avrà l'inevitabile patch del day one.

A proposito di dimensioni, Marvel's Avengers richiederà uno spazio enorme su PS4, pari a circa 90 GB. Preparatevi a liberare un po' di memoria...