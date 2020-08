Marvel's Avengers: enorme lo spazio richiesto su hard disk per PS4

Marvel's Avengers si sta facendo conoscere più nel dettaglio da molti giocatori grazie alle varie sessioni di open beta ma diverse informazioni ancora mancano, dunque giunge come una novità il fatto che lo spazio richiesto su hard disk, almeno nella versione PS4, sia alquanto enorme.

Il nuovo gioco di Crystal Dynamics e Square Enix richiede 90 GB di spazio libero sull'hard disk di PS4, dunque è probabile che un ammontare simile di dati dovrà anche essere scaricato nel caso si opti per la versione digitale, richiedendo un download sostanzioso.

È lecito aspettarsi una quantità di spazio simile anche per le versioni PC e Xbox One, ma per il momento questa è l'informazione emersa a partire da un unboxing della Earth's Mightiest Heroes Edition in versione PS4 pubblicato dal canale YouTube TheRelaxingEnd, come visibile qui sotto.

In ogni caso, non è detto che il gioco abbia effettivamente tale dimensione, con uno spazio richiesto che potrebbe essere sovradimensionato anche calcolando i contenuti aggiuntivi, che considerando la natura di GaaS del titolo in questione saranno probabilmente numerosi.

Non si tratta comunque proprio di un numero da record: questa generazione videoludica ci ha ormai abituato a dimensioni mastodontiche per i videogiochi. Per restare ai tempi recenti c'è stato il caso di Microsoft Flight Simulator con 127 GB di spazio richiesto per l'installazione (giustificato comunque dalla quantità immane di dati che contiene), mentre è ormai celebre la situazione di Call of Duty: Modern Warfare, il cui spazio occupato è schizzato oltre i 200 GB nei giorni scorsi.