Microsoft Flight Simulator: 127 GB di spazio richiesto per l'installazione

Microsoft Flight Simulator è finalmente in arrivo su PC, ma ci sarà da fare i conti con i requisiti hardware piuttosto alti per poterci giocare, tra i quali anche lo spazio richiesto su hard disk, ora annunciato in maniera ufficiale come pari a 127 GB.

I requisiti ufficiali del gioco erano comparsi già lo scorso aprile ed erano apparsi già piuttosto esosi: d'altra parte Microsoft Flight Simulator si presenta come un nuovo vero e proprio benchmark tecnico per i giochi su PC, portando sugli schermi una qualità grafica che spinge i limiti dello sviluppo videoludico verso il fotorealismo in maniera impressionante.

Considerando che la mappa del gioco è praticamente tutto il mondo, è chiaro che lo spazio richiesto su hard disk debba essere ampio e in questo modo si capisce la richiesta di 127 GB, peraltro più bassa dei 150 GB comparsi inizialmente come requisito minimo per l'installazione.

Non si tratta, peraltro, di tutti i dati necessari al gioco: data la sua particolare struttura incentrata sullo sfruttamento di dati e rilevazioni reali effettuate sulla superficie terrestre, il gioco richiede anche una connessione a internet con una notevole quantità di traffico dati per ricevere le informazioni necessarie a visualizzare le varie parti del mondo, oppure è richiesto un download preventivo della zona che vogliamo visitare.

Non è dunque chiaro se i 127 GB siano un limite stabile o una sorta di punto di partenza dello spazio che potrebbe richiedere in futuro Microsoft Flight Simulator, considerando anche la presenza annunciata di ulteriori aggiunte ed espansioni anche attraverso mod, ma è comunque un requisito necessario già piuttosto importante.

Per altre informazioni sul gioco vi rimandiamo al provato di Microsoft Flight Simulator da parte di Pierpaolo Greco, che ha avuto modo di entrare in contatto con la nuova simulazione di Microsoft e Asobo Studios nell'alpha di fine luglio.