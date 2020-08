PS5, 1080p e 60fps raggiunti con difficoltà dai titoli di terze parti?

PS5 potrebbe raggiungere con difficoltà i 1080p e i 60fps su alcuni titoli multipiattaforma. Le indiscrezioni, apparentemente preoccupanti, arrivano da Resetera: sono state riportate da Dusk Golem (un moderatore particolarmente attivo), che ha confermato di averle ottenute da alcuni amici sviluppatori. Vale la pena analizzare più nel dettaglio le sue parole.

Il problema di PS5 riguarderebbe solo "alcuni" titoli di terze parti, videogiochi multipiattaforma che raggiungerebbero a fatica i 1080p e i 60fps stabili sulla nuova home console Sony; si tratterebbe comunque di un numero limitato di casi, e va tenuto a mente che lo sviluppo dei giochi in questioni è ancora in corso.

"So che su PlayStation 5 si lavora molto bene lato esclusive" ha dichiarato Dusk Golem, "ma nella pratica la situazione si fa strana quando si passa ai titoli multipiattaforma. L'SSD della console aiuta un po', ma non del tutto, e ho sentito alcuni amici sviluppatori parlare un po' della difficoltà che la console ha nel raggiungere i 1080p per titoli che girano a 60fps. Xbox X non ha lo stesso problema e può addirittura superarli nella maggior parte dei casi."

Dusk Golem ha poi tenuto a sottolineare che potrebbe trattarsi di un problema limitato ad alcuni singoli titoli, che peraltro restano senza nome. "Ancora, queste informazioni provengono da una piccola cerchia di sviluppatori, potrebbero esserci sfide particolari con i giochi dei quali si stanno attualmente occupando". Prendere tutte queste informazioni con le dovute pinze, e come stimolo alla discussione: secondo alcuni analisti, PlayStation 5 potrebbe vendere il doppio rispetto ad Xbox Series X. Difficoltà o meno a raggiungere i 1080p e i 60fps su tutti i giochi.