Nintendo Switch: 5,7 milioni di unità e profitti aumentati del 428% nel primo trimestre

Nintendo Switch sta continuando a far segnare numeri incredibili anche nei risultati finanziari del primo trimestre del nuovo anno fiscale, con 5,7 milioni di unità vendute e un incremento del 428% rispetto a quanto effettuato nell'anno precedente, per quanto riguarda il trimestre da aprile a giugno 2020.

I profitti operativi di Nintendo per il periodo in questione ammontano a 144,7 miliardi di yen (circa 1 miliardo e 160 milioni di euro), un numero da record per la compagnia e per il mercato videoludico in generale. Come abbiamo già riportato, a brillare in maniera particolare in questo periodo è stato soprattutto Animal Crossing: New Horizons, capace di superare i 22 milioni di unità su Nintendo Switch, cosa che l'ha portato a diventare, in pochi mesi dal lancio, il secondo gioco più venduto in assoluto su Switch.

Nel primo trimestre, Nintendo ha venduto 5,7 milioni di Nintendo Switch, di cui 3 milioni nella versione standard e i rimanenti 2,6 milioni circa rappresentati da Nintendo Switch Lite, mantenendo l'attuale previsione di 19 milioni di console da vendere nel corso dell'attuale anno fiscale.

Nonostante continui il silenzio da parte di Nintendo per quanto riguarda nuove uscite di grosso calibro nel corso del 2020, sembra che quanto uscito finora possa ampiamente bastare alla compagnia per proseguire a ritmi di vendita assolutamente impressionanti.

In ogni caso, oltre ad Animal Crossing: New Horizons, è disponibile da poco anche Paper Mario: The Origami King che rappresenta un altro titolo dal peso notevole tra le produzioni interne, in attesa di capire se ci sia, per il prossimo futuro, un Nintendo Direct o qualcosa del genere per dimostrare di avere ulteriori uscite pianificate nel corso dell'anno.