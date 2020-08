Animal Crossing: New Horizons supera i 22 milioni di unità su Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato che Animal Crossing: New Horizons ha superato i 22 milioni di unità su Nintendo Switch. In questo modo questo simpatico simulatore di vita è diventato il secondo gioco più venduto sulla console in poco più di 4 mesi dalla sua pubblicazione.

Che Animal Crossing: New Horizons fosse il gioco giusto al momento giusto era chiaro prima del lancio. Le qualità intrinseche del gioco di Nintendo e la particolare condizione socio-economica del pianeta sono state una combinazione perfetta, che non poteva che dare risultati brillanti. I tanti aggiornamenti gratuiti, in futuro si potrà cucinare, sono stati la proverbiale ciliegina sulla torta.

Nonostante questo i 22,4 milioni di copie in meno di 5 mesi sono un risultato assolutamente fuori parametro. Animal Crossing: New Horizons è già il secondo gioco più venduto di sempre su Switch, superato solo da Mario Kart 8 Deluxe che, con 26,74 milioni di copie, non sembra più così irraggiungibile. Alle spalle del simulatore di vita c'è Super Smash Bros. Ultimate a 19,99 milioni di copie, seguito da The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 18,60, Pokémon Sword/Pokémon Shield a 18,22 e Super Mario Odyssey a 18,06.

Più staccati ci sono Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Pokémon: Let's Go, Eevee! a 12,2 milioni e Super Mario Party a 10,94 milioni. Splatoon 2 chiude questa incredibile lista di giochi che hanno superato i 10 milioni di copie con 10,71 milioni di giochi venduti.

Numeri davvero impressionanti per la console ibrida di Nintendo, in grado di piazzare 61,44 milioni di unità e vendere 406,67 milioni di giochi. Quest'ultimo è un dato decisamente superiore a quanto fatto registrare dal Nintendo 3DS che, a fronte di quasi 76 milioni di console, ha venduto "solo" 384 milioni di giochi.

Cosa ne pensate?