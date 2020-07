Animal Crossing: New Horizons: in futuro si potrà cucinare, secondo i dataminer

Animal Crossing: New Horizons, il nuovo capitolo della pluripremiata saga Nintendo, continua a stupire i giocatori; ogni nuovo aggiornamento arricchisce l'esclusiva di nuovi dettagli e possibilità, e sembra anche preludere ai successivi. Per esempio: sapevate che forse in futuro si potrà cucinare?

I dataminer di Animal Crossing: New Horizons hanno già iniziato a sviscerare per bene il nuovo aggiornamento, quello che ha introdotto il backup dei salvataggi e il mercatino di fuochi d'artificio delle domeniche d'agosto. Alcune stringhe di testo sembrano far riferimento alla "cucina" e al "cucinare"; si aggiunge a ciò il ritorno di alcune indiscrezioni molto interessanti degli scorsi mesi.

Per esempio, ad un certo punto dovrebbero debuttare all'interno del titolo i vegetali, delle vere e proprie coltivazioni di carote, pomodori, canne da zucchero, grano, patate e altro ancora. Non è chiaro in che modo verranno integrate all'interno di Animal Crossing: New Horizons, è chiaro invece che si tratta di una meccanica di gioco inedita, di una funzionalità mai vista prima nella storia della serie (differentemente dalla possibilità di nuotare).

Probabilmente, dunque, una volta ottenuto l'accesso alle coltivazioni, l'Abitante sarà anche in grado di utilizzare il materiale ottenuto con nuovi progetti legati alla cucina, forse addirittura di cucinare. Ma quelle dei dataminer, benché basate su riferimenti davvero esistenti nei file di gioco, restano pur sempre supposizioni.

Voi cosa ne pensate in proposito? Del resto tutto ciò che era stato "predetto" a tema Animal Crossing: New Horizons, poi è effettivamente arrivato nel titolo tramite aggiornamento...

So, quick summary of hints about possible future things: - New '35_Gyroid' ItemKind

- New 'VgtTomato', 'VgtWheat', 'VgtSugarCane', 'VgtPotato', 'VgtCarrot', 'VgtSquash' map Fg items

- New bush type (Plumeria) They've also hidden some of the references to sewing and cooking DIYs — Ninji 🇬🇮 B L M / 1312 (@_Ninji) July 30, 2020