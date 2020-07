Animal Crossing: New Horizons, il secondo update estivo porta il backup dell'isola

Il secondo update estivo di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch porta in dote l'attesissimo backup dell'isola. A partire dal 30 luglio 2020 l'aggiornamento estivo - Vol.2 aggiungerà anche gli spettacoli pirotecnici e i sogni.

Dopo aver introdotto la possibilità di nuotare con il primo aggiornamento estivo, questo secondo update dà la possibilità di salvare la propria isola online così da poterla recuperare in caso di smarrimento o rottura della console.

Andiamo a scoprire tutte le novità:

- Dei coloratissimi fuochi d'artificio illumineranno il cielo sopra le isole dei giocatori alle ore 19:00 di ogni domenica d'agosto. Usando le stelline, i giocatori possono ricevere biglietti della lotteria nella piazza per ottenere vari oggetti festivi. Inoltre, è possibile usare dei motivi personalizzati per rendere unici i fuochi d'artificio. Sogni - I giocatori possono ora scegliere di fare un pisolino sul letto presente nella loro casa. Mentre si riposano potrebbero ritrovarsi in uno luogo onirico, dove verranno accolti da Sonia. Sonia permette di visitare altre isole nei sogni e, con il suo aiuto, i giocatori possono anche condividere con altri la loro isola. Questo avviene tramite i "codici del sogno", che consentono ai giocatori di visitarsi a vicenda mentre sognano. Nei sogni non c'è niente di permanente, dato che nessuna delle azioni dei giocatori viene salvata. In questo modo è possibile esplorare a piacimento.

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento, i giocatori possono contattare il Servizio al consumatore Nintendo. Un addetto li aiuterà a ripristinare i dati su una console nuova o riparata. Dopo tale passaggio, i giocatori possono tornare a occuparsi della loro isola.

Il prossimo aggiornamento gratuito per Animal Crossing: New Horizons sarà pubblicato in autunno.