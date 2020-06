Animal Crossing: New Horizons, aggiornamento estivo in arrivo: si torna a nuotare

Animal Crossing: New Horizons torna ad aggiornarsi, questa volta per prepararsi come si deve ad accogliere l'estate 2020. Il nuovo aggiornamento gratuito, noto come Aggiornamento Estivo, sarà disponibile dal 3 luglio 2020, ma possiamo già anticiparvi tutte le novità.

Tanto per cominciare si potrà nuotare, feature richiesta a gran voce sin dal lancio di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch; la possibilità di nuotare fu introdotta la prima volta su New Leaf, e adesso viene integrata tramite update gratuito. Meglio tardi che mai, non trovate? Nuotando sarà possibile catturare delle creature marine da donare al Museo (Blatero aprirà una nuova sezione) oppure, nel caso delle conchiglie, a Pasqualo. L'NPC infatti torna a fare capolino anche in questo nuovo episodio per Nintendo Switch.

Non è finita, perché un nuovo personaggio misterioso potrà approdare casualmente sulla vostra isola: sembra si tratti di un Gulliver in versione pirata (e forse donerà proprio oggetti a tema). Da ultimo verranno aggiunti nuovi progetti legati al crafting; tutto questo potrete vederlo da voi nel video qui di seguito riportato. Segnate il 3 luglio 2020 sul calendario, allora: a meno che non abbiate già smesso di giocare, stremati dall'attesa di Volpolo.

Ad agosto 2020 arriverà un secondo aggiornamento estivo, i cui contenuti restano attualmente un mistero.