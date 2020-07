Halo Infinite: Domino's Pizza entra a gamba tesa contro la grafica Xbox Series X

Con un divertente tweet Domino's Pizza, multinazionale americana della pizza, entra a gamba tesa nella discussione sulla grafica di Halo Infinite per Xbox Series X. Senza dilungarsi troppo su ombre, ray tracing e frame rate, il colosso ha postato semplicemente una foto di una sua pizza divisa a metà. A sinistra la versione current gen e a destra quella next-gen. Solo che quest'ultima è molto pixellata.

Il tweet, volutamente ironico e provocatorio, non ha potuto far altro che scatenare i fan online, che sono tornati a parlare dell'argomento del momento. E siamo sicuri che 343 Industries, dopo aver adottato Craig il Brute, troverà un modo per ridere anche di questa cosa.

Come potete vedere sotto la foto ritrae una pizza su uno sfondo "verde xbox" con la metà sinistra, quella current-gen, bene in mostra e con un'ottima definizione. La metà destra è tutta pixellata e Domino's si chiede se sia davvero next-gen. La foto è poi accompagnata da un "Non ti preoccupare Chief, Domino's non delude mai" e l'hashtag #haloinfinite. Non volevano, dunque, che la provocazione non andasse a segno.

Senza entrare nel merito della questione, troviamo che si tratti di un'intelligente trovata pubblicitaria, in modo da entrare con forza in uno dei trendtopic del momento. Cosa ne pensate?