Captain Tsubasa: Rise of New Champions: in video l'arco narrativo della Musashi

Bandai Namco ha pubblicato un lungo video di 25 minuti della versione giapponese di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. All'interno di questo lungo filmato di gameplay è possibile vedere alcune sequenze dell'arco narrativo dedicato alla scuola media Musashi della modalità "Episode of New Hero".

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Captain Tsubasa: Rise of New Champions su PC, PS4 e Nintendo Switch. Il gioco, che abbiamo mostrato in esclusiva durante l'UltraPop Festival, arriverà a fine agosto e consentirà di incontrare tutti i personaggi più amati dell'universo di Holly e Benji.

Ci saranno sia gli avversari giapponesi, come quelli della Musashi, la scuola protagonista di questo video. In questo caso possiamo vedere come si sviluppa la storia, il sistema di risposte multiple e come la narrazione si sposerà con l'azione in campo. Non mancheranno, ovviamente, anche gli avversari internazionali, come la Germania di Schneider, l'Italia di Hernandez o il Brasile di Santana.

Il gioco mescolerà una modalità storia con tante altre modalità online, nelle quali sarà possibile personalizzare il proprio team e assemblare l'11 più forte di tutti i tempi. Nell'attesa della recensione, vi consigliamo di leggere la nostra ultima provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

