Captain Tsubasa: Rise of New Champions: il video della nazionale italiana

A poche settimana dall'uscita, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, questa volta incentrato sulla nazionale italiana. La nostra rappresentativa giovanile, come da tradizione, è quella che può vantare la migliore difesa di tutto il torneo.

Questo anche se in Captain Tsubasa: Rise of New Champions mancherà Gentile, una delle colonne della nostra nazionale, assente per qualche motivo in questo videogioco. La nazionale italiana, però, ha sempre a disposizione la sua arma migliore, il contropiede, che ha reso ancora più pericolosa grazie ad un nuovo attaccante.

Leonardo Rusciano è la punta della nazionale giovanile italiana. Ha un carattere problematico, ma un eccezionale talento per il gol. È in grado di mettere a segno un contropiede tutto da solo.

La stella, però, è il portiere Gino Hernandez. Hernandez, nonostante il cognome poco italico, si è guadagnato il titolo di "portiere perfetto" dopo aver protetto per un intero anno la sua porta dai tiri degli avversari con la sua "Mano destra dorata".

Una combinazione di talenti che sarà difficile da superare per Tsubasa e i suoi compagni. Captain Tsubasa: Rise of New Champions arriverà ad agosto per PS4, Switch e PC.