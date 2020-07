Fortnite: i contenuti del nuovo pacchetto celebrativo per PlayStation Plus

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno rilasciato un nuovo pacchetto celebrativo per Fortnite Battaglia Reale, nuova iniziativa legata al PlayStation Plus e a PlayStation 4. Cerchiamo di fare allora il punto della situazione circa tutti i dettagli utili: i contenuti, come riscattarlo, infine un'immagine.

Tanto per cominciare, il pacchetto celebrativo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è disponibile in esclusiva per i giocatori da PlayStation 4 che siano in possesso di una sottoscrizione attualmente attiva al PlayStation Plus. Ciò premesso, i contenuti saranno poi utilizzabili anche su altre piattaforme, a patto che l'account di Epic Games resti sempre lo stesso; nulla può infatti essere trasferito, scambiato o venduto.

I contenuti del nuovo PlayStation Plus Celebration Pack di Fortnite vantano l'emote "Ecco a voi...", il deltaplano Stratosfera, infine la scia Freccia Giù; nessuna skin, questa volta. Potete dare un'occhiata all'immagine in calce all'articolo per avere subito tutto a disposizione a colpo d'occhio. Sono giorni ricchi di regali, su Fortnite: ieri OnePlus ha donato un balletto a tutti i suoi clienti.

Da ultimo, per riscattare il pacchetto celebrativo non dovrete fare altro che accedere al PlayStation Store da browser web o da PlayStation 4, cercare manualmente il pack e infine riscattarlo; i contenuti verranno automaticamente aggiunti a Fortnite Battaglia Reale con il prossimo avvio del titolo. In alternativa lo trovate qui.