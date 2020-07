Fortnite, danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate

Danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, specificamente una missione tra le tante proposte dagli sviluppatori durante la Settimana 4. Vediamo dunque, in questa rapida guida, cosa deve fare il giocatore per completarla.

Completare la sfida danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate non è particolarmente difficile, a patto di non incontrare proprio in quel luogo troppi nemici, che potrebbero tendere un'imboscata al giocatore. Difatti tutto ciò che dovrete fare è raggiungere le Sabbie Sudate (nord-ovest della mappa di gioco, accanto a Parco Pacifico) quindi recarvi sul ponte di legno principale che dà sul mare. Qui noterete una piccola pedana luminosa ed una telecamera verso nord: salite sulla pedana e iniziate a ballare, utilizzando qualsiasi emote in vostro possesso. Magari quella nuova, disponibile gratis per gli utenti OnePlus.

Una volta che avrete ballato davanti alla telecamera per dieci secondi (anche non consecutivi, quindi potrete farlo in partite diverse) la missione sarà completata; e avrete anche guadagnato molti punti esperienza. Niente male, no? Ricordate che nei pressi di Parco Pacifico vi sono invece degli anelli fluttuanti da raccogliere, e molto più lontano, precisamente ai Moli Molesti, una gara di nuovo a tempo da completare.

Eccovi anche un video che vi permette di comprendere immediatamente come portare a termine la procedura.