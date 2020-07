Ubisoft Forward, le offerte

Dalla pagina della promozione è possibile vedere tutti i titoli e i franchise che aderiscono all'iniziativa, con riduzioni particolarmente aggressive su alcuni dei brand di punta appartenenti al catalogo Ubisoft. Non è finita qui: fino al 27 luglio si potrà attivare una prova gratuita di sette giorni del servizio Uplay+ , con oltre cento giochi per PC accessibili senza costi aggiuntivi, e nel corso del già citato Ubisoft Forward ci saranno ulteriori sorprese: non perdetelo!

Far Cry

La serie di Far Cry è protagonista di offerte davvero aggressive nell'ambito di questa promozione, che consentono di acquistare Far Cry 5 per appena 9 euro anziché 59,99, Far Cry 4 per 6 euro anziché 29,99 e Far Cry 3 per 3 euro anziché 19,99. Insomma, per una cifra estremamente ridotta potrete immergervi nelle epiche atmosfere dello sparatutto open world di Ubisoft, che di volta in volta ci mette nei panni di un personaggio alle prese con situazioni esplosive a cui deve far fronte ricorrendo al proprio coraggio e ad abilità che neanche sapeva di possedere.

È disponibile con uno sconto rilevante anche Far Cry: New Dawn (11,25 euro anziché 44,99 euro), spin-off ambientato in un futuro post-apocalittico in cui la setta di Joseph Seed ha devastato gli Stati Uniti lanciando un attacco nucleare da una vecchia base abbandonata, scatenando altra violenza mentre gruppi di sopravvissuti tentano di farsi una nuova vita nella Hope County finalmente libera dalle radiazioni mortali.