Captain Tsubasa: Rise of New Champions, data d'uscita trapelata online

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo videogioco dedicato al personaggio di Yōichi Takahashi, ha una data d'uscita: il 28 agosto 2020. Per adesso non si tratta di un'informazione ufficiale, visto che è stata ricavata da un leak online, ma possiamo prenderla per buona dato che proviene da materiale ufficiale.

Stando a quanto emerso, il gioco sarà venduto in tre edizioni: Standard, E-Commerce e Collector's.

L'edizione standard comprenderà il gioco, alcune uniformi ufficiali, un pallone firmato (digitale) e alcune animazioni speciali per i goal.

L'edizione e-commerce aggiungerà diversi bonus, come una confezione steelbook, una maglietta di Tsubasa vera, il character pass, il season pass bonus, una artboard, alcune carte laminate e i bonus dell'edizion deluxe.

La Collector's Edition, infine, comprenderà tutti i bonus dell'edizione e-commerce, meno la maglietta. Per adesso non conosciamo i prezzi delle diverse edizioni.

Parlando di Season Pass e Character Pass, con il tempo al gioco saranno aggiunti nove calciatori DLC, delle nuove uniformi e altri contenuti non ancora svelati. Non svelate nemmeno le tempistiche di rilascio dei contenuti illustrati.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions è in sviluppo per PC, PS4 e Nintendo Switch.