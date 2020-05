Ghost of Tsushima si ispira al primo Red Dead Redemption, rivela il director

Ghost of Tsushima si ispira al primo Red Dead Redemption: lo ha rivelato il game director, Nate Fox, nel corso di un'intervista in cui ha spiegato la genesi del nuovo titolo di Sucker Punch.

"Direi che la prima fonte d'ispirazione per il gioco è stata Red Dead Redemption, il primo episodio non il secondo", ha detto Fox. "Hanno fatto un lavoro fantastico nel concretizzare la fantasia di essere un cowboy fuorilegge."

"I paesaggi, il modo in cui la gente ti parla, il modo in cui ti muovi: tutto concorre a farti sentire lì", ha continuato il game director, rivelando che per Ghost of Tsushima, che è il gioco più grande di Sucker Punch, il team si è posto lo stesso obiettivo.

Non si tratta tuttavia dell'unica fonte d'ispirazione di cui Nate Fox ha parlato. "Quando stai creando questo gioco e viene fuori un titolo come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, capisci come il potere della curiosità possa essere utilizzato in tanti modi differenti."

"Abbiamo sempre voluto portarvi sull'Isola di Tsushima e penso che quel gioco ci abbia davvero ispirati nel lavorare più duramente, andare più in profondità e fare in modo che possiate vivere davvero questo luogo."