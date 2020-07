Metroid: nuovo capitolo 2D da parte di WayForward? Pare proprio di no

Un nuovo capitolo di Metroid in 2D da parte di WayForward era tra le voci di corridoio, o meglio tra i sogni della community, fino a poco tempo fa, quando però Nintendo ha smentito, di fatto, l'esistenza del progetto o quantomeno il fatto che questo possa essere la novità da presentare durante l'evento di oggi.

Sappiamo infatti che oggi si terrà la Treehouse di luglio, che avrà come protagonista assoluto il nuovo Paper Mario: The Origami King, ma anche un gioco non ancora annunciato da parte di WayForward. Considerando l'esperienza del team nel campo degli action game in 2D, in molti hanno iniziato a speculare che il team di Shantae potesse essere al lavoro su un nuovo capitolo di Metroid in tale formato grafico.

D'altra parte, al di là della serie standard sulle console ammiraglie, Nintendo con gli anni ha portato avanti con successo anche delle versioni bidimensionali anche di grosso calibro delle avventure di Samus Aran.

Purtroppo, non sembra proprio questo il caso: dopo varie domande poste da diversi utenti su Twitter, che chiedevano della possibilità che il nuovo progetto WayForward avesse a che fare con Metroid o con altre serie famose di Nintendo, è arrivato un chiarimento piuttosto deludente da parte della compagnia: "Da notare che il nuovo titolo di WayForward che verrà presentato nel corso della TreeHouse è basato su una proprietà third party".

Questo significa, insomma, che non si tratta di una serie Nintendo ma di un nuovo capitolo di un qualche brand third party o di una nuova proprietà intellettuale comunque facente capo a una compagnia diversa da Nintendo. Resta ovviamente l'interesse nel conoscere questo nuovo gioco considerando anche la capacità di WayForward, ma c'è certamente anche un po' di delusione in chi si aspettava novità sostanziose sul fronte delle serie storiche Nintendo.

