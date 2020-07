Paper Mario: The Origami King e un nuovo gioco di WayForward nel Treehouse di luglio

Ormai Nintendo è imprevedibile. Non solo annuncia cose all'improvviso, ma alterna i formati di comunicazione con una facilità disarmante. A sorpresa scopriamo che domani 10 luglio 2020 alle 19 sarà trasmesso un nuovo Treehouse nel quale sarà mostrato del gameplay inedito di Paper Mario: The Origami King, oltre che del nuovo progetto di WayForward.

Ovviamente seguiremo tutto in diretta, ma per prepararvi al meglio vi consigliamo di leggere il nuovissimo provato di Paper Mario: The Origami King.

Nella giornata di domani la grande N presenterà con cura il suo nuovo gioco (che ha un po' bistrattato, a dir la verità) e come bonus ci sarà il reveal e il primo gameplay del gioco di WayForward, lo sviluppatore di Shantae and the Seven Sirens, Drawn to Life e Mighty Switch Force!. Si vocifera sia un nuovo progetto in 2D basato su di una IP di Nintendo.

L'appuntamento è quindi fissato per domani alle 19. Restate con noi!