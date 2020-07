Microsoft Flight Simulator, la closed beta sta per partire

Microsoft Flight Simulator sta per far partire la sua closed beta, che rappresenta un ulteriore passo dell'evoluzione del gioco verso la sua forma definitiva e avverrà il 30 luglio 2020 per i candidati scelti.

Si tratta di una prova su una versione alquanto avanzata di Microsoft Flight Simulator, aperta però a un numero ancora limitato di utenti selezionati. Con il rilascio dell'Alpha 5, il prossimo passo è dunque quello della closed beta, che è entrata nella fase di testing finale e sarà dunque pronta per il 30 luglio 2020 per tutti coloro che prenderanno parte alla nuova mandata di prova.

Nel frattempo, l'alpha 5 è rappresentata dalla build 1.5.4.0 e contiene diversi nuovi contenuti, aggiustamenti di bug e ripuliture generali. Tra i miglioramenti effettuati troviamo applicazioni di ulteriori effetti ai motori di vari aerei, sistemazione del movimento dei flap, miglioramento del volo Fly by Wire su A320 ed evoluzioni alla resa degli elementi a terra.

Tra le altre novità ci sono sistemazioni e nuovi elementi aggiunti agli aeroporti, aggiustamenti all'interfaccia utente e al supporto delle periferiche, alla resa degli agenti atmosferici e un ampio elenco di miglioramenti applicati alla resa degli specifici aerei per quanto riguarda il modello di volo e la loro riproduzione tridimensionale.

Il prossimo aggiornamento è previsto per il 16 luglio, in attesa dunque della closed beta del 30 luglio. Dopo aver visto il video sugli spettacolari cambiamenti climatici e quello sugli aeroporti, vediamo dunque qualche nuova immagine pubblicata oggi dal blog ufficiale, sempre scattate da alcuni utenti dell'alpha.