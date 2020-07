Microsoft Flight Simulator, in video gli spettacolari cambiamenti climatici

Microsoft Flight Simulator ci mostra in due brevi video gli spettacolari cambiamenti climatici che potremo vivere all'interno di questa promettente simulazione di volo. Non contenta, Asobo Studio ha anche condiviso tantissime nuove immagini del gioco prese dalla versione alpha per PC.

I filmati non sono stati registrati ad una qualità elevata, ma sono comunque in grado di trasmettere, attraverso un timelapse, lo spettacolare lavoro che gli sviluppatori hanno fatto per replicare i cambiamenti climatici nel gioco. La nebbia sul Golden Gate di San Francisco è sensazionale, ma anche i fulmini del video che riportiamo qui sotto non sono male.

A completare lo spettacolo arrivano tante nuove immagini prese di peso dall'alpha di Microsoft Flight Simulator, disponibile per PC. In attesa dell'annuncio per Xbox Series X a luglio, quella per Personal Computer è di gran lunga la versione migliore del gioco, con raytracing e effetti particellari di qualità elevatissima. Senza considerare la vastità di Microsoft Flight Simulator, in grado di farci sorvolare il Grand Canyon, osservare Instambul dall'alto o atterrare nella campagne inglesi.

Cosa ne pensate di tutto questo ben di Dio?