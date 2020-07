Fortnite, Danza in cima a una gru al Pozzo Traballante

Danza in cima a una gru al Pozzo Traballante è una delle nuove sfide della Settimana 3 previste dagli sviluppatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Di per sé non mostra particolari problematiche, non fosse per la presenza di nemici nell'area circostante: ma con questa rapida guida riuscirete a portarla a termine velocemente e facilmente.

Per completare la sfida Danza in cima a una gru al Pozzo Traballante (set sfide di Fortnite della Settimana 3) non dovrete fare altro che recarvi subito ad inizio partita presso il Pozzo Traballante e salire sul suo edificio più alto. L'area in questione si trova nella zona a sud-ovest della nuova mappa di gioco di Epic Games. La gru è invece facilmente riconoscibile: domina praticamente l'intero punto di interesse.

I nemici che atterrano al pozzo sono tanti, e per completare la missione vi serviranno alcuni secondi: di fatto dovrete non solo atterrare in un punto qualsiasi della sommità della struttura, ma anche selezionare ed eseguire un balletto; è indifferente la tipologia di quest'ultimo. Ad ogni modo, e per evitare ulteriori complicazioni, è opportuno che diate un'occhiata al video qui di seguito riportato: seguitelo passo passo e la sfida sarà presto un lontano ricordo.

