PS5 vs Xbox Series X: "su Twitter le cover meglio della conferenza" provoca Ahmad

Daniel Ahmad, senior analyst presso Niko Partners è ormai una personalità di Twitter. Le sue anticipazioni e le sua analisi sono sempre piuttosto puntuali e ficcanti. In questa occasione, però, non si è trattenuto dal far notare la diversa reazione che l'utenza di Twitter ha riservato agli ultimi due annunci di Microsoft e Sony. Il tweet sulle cover di PS5 è andato decisamente meglio di quello della conferenza di Xbox Series X di luglio.

Il successo sui social non è una sentenza, ma esprime la forza di un brand. E il brand di PlayStation, grazie all'enorme successo di PS4, gode di ottima salute. Tanto che ogni iniziativa di Sony infrange regolarmente record di interazioni e gradimento su internet. Per esempio la conferenza di presentazione di PS5 è stata la diretta più vista di sempre.

Microsoft sta facendo un ottimo lavoro, ma la distanza da ricucire è molta, come testimoniano le intenzioni di acquisto USA. E come Ahmad sottolinea su Twitter. Le copertine dei giochi PS5, su Twitter, in poche ore hanno fatto 67mila like e 18mila condivisioni. Di contro, un annuncio di peso come il giorno e l'ora dell'evento di luglio di Xbox Series X hanno fatto 17,9mila condivisioni e 51mila like. In tre giorni.

Una differenza notevole, che Microsoft dovrà essere brava a diminuire attraverso una conferenza senza sbavature.

Il tweet provocatorio di Ahmad non è passato inosservato, tanto che il senior analyst ha dovuto aggiungere che "posterà cose positive a riguardo di Xbox a partire da settimana prossima. In questi giorni tocca ai fanboy di MS subire."

Fino a quando la competizione e gli sfottò hanno modi civili, va bene così.