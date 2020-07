Il Cortocircuito torna alle 15 e parlerà di Sony, Ubisoft, Microsoft e UltraPop!

Oggi a partire dalle 15, sul canale Twitch di Multiplayer.it, ci sarà un appuntamento da non perdere con Il Cortocircuito. La puntata di oggi è talmente densa di contenuti che più densa non si può: parleremo di Sony e i suoi investimenti, delle conferenze di Ubisoft e Microsoft che stanno per rendere rovente l'estate e, ovviamente, di UltraPop, il nostro super festival. Manca qualcosa? Certo! Ci sarà spazio anche per i vostri commenti e i vostri folli messaggi.

Come dicevamo la puntata di oggi ha ben tre argomenti di discussione molto interessanti. Scopriamoli:

SONY INVESTE IN EPIC - Punta al ritorno economico o c'è dell'altro? Ovviamente ci riferiamo sia all'investimento a sorpresa di 250 milioni di dollari per una quota di minoranza in Epic Games, sia alle voci che vendono il colosso giapponese interessato assieme a Tencent all'acquisizione di Leyou.

ULTRAPOP FESTIVAL - Istruzioni per l'uso. Si tratta del nostro epico festival dell'intrattenimento, dei videogiochi, del cinema e delle cose nerd. Cosa volere di più? Tante ore di dirette, approfondimenti, speciali e ospiti. Oggi vi spiegheremo come funziona.

A tutto questo dovete aggiungere i vostri commenti e messaggi "moderati" dal nostro trio delle meraviglie: Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino saranno nuovamente e saldamente alla conduzione del programma. Anche se ad un certo punto potrebbe apparire un Umberto Moioli selvaggio.

A tra poco!