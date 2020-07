Call of Duty: Mobile, la Stagione 8 è disponibile con nuove mappe, modalità e armi

La Stagione 8 di Call of Duty: Mobile è disponibile per tutti i dispositivi iOS e Andorid con nuove mappe, modalità e armi e un nuovo Battle Pass. Dall'universo di Modern Warfare 2 arriva la mappa "Highrise" mentre una nuova modalità, Juggernaut, si appresta a mettere alla prova i vostri riflessi.

La Stagione 8 di Call of Duty: Mobile, insieme al Battle Pass per The Forge, è disponibile ora sia su Android sia su iOS.

Le novità principali sono:

Nuova mappa multigiocatore - Highrise

Nuova zona Battle Royale - Safehouse

Il Battle Pass della Stagione 8: The Forge - Nuovi personaggi, armi, oggetti e altro ancora

Nuova modalità - Juggernaut 5vs1

Eventi - Days of Summer, Solstice Awakened

Nuova skill per Operatori - Katana

Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

Svariati aggiornamenti dell'interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay.

Highrise è una mappa di medie dimensioni costruita in cima ad un grattacielo. La maggior parte delle linee sono a corto o medio raggio, con l'interno dell'edificio perfetto per i fucili a pompa. Le aree aperte, però, offrono anche qualche linea di tiro per i cecchini, che possono approfittare delle zone sopraelevate per fare stragi. Questa mappa è stata una delle preferite da parte dei giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Assieme al nuovo aggiornamento, Activision Blizzard ha anche pubblicato tutta una serie di nuove immagini per mostrare tutte le novità di questa Stagione 8. Nel caso in cui siate interessati al gioco, ecco 10 cose da sapere dello shooter free-to-play Call of Duty: Mobile.