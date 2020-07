Dragon Quest: informazioni su un nuovo capitolo su Weekly Jump, nei prossimi giorni

Dragon Quest sarà tra i protagonisti in un prossimo numero della rivista nipponica Weekly Jump, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti al di là di vaghi riferimenti a un certo "titolo di Dragon Quest" di cui verranno svelate diverse informazioni nei prossimi giorni, dunque si aprono varie possibilità su quale sia il nuovo capitolo oggetto dell'approfondimento.

La rivista in questione esce solitamente il lunedì in Giappone, dunque il numero 35 di cui si parla dovrebbe arrivare nei primi di agosto (c'è il dubbio che il 20 luglio possa saltare una pubblicazione, considerando che è festa in Giappone). Non è facile però capire di cosa si tratti, considerando che Dragon Quest è una serie alquanto sfaccettata e che ha già diversi progetti attualmente in corso.

Il primo pensiero va a Dragon Quest 12, che rappresenta un po' il progetto principale per l'evoluzione della serie, ma non è l'unico attualmente in corso. C'è anche il nuovo Dragon Quest Monsters la cui esistenza era stata annunciata ormai due anni fa e di cui non si sono più avute notizie ufficiali. Ci sono poi i nuovi progetti legati a Dragon Quest: The Adventure of Dai e il possibile nuovo titolo identificato come Dragon Quest HD che era comparso l'anno scorso, al centro di varie assunzioni da parte di Square Enix.

A questo punto non ci resta che attendere, ma considerando il periodo non è da escludere che possa trattarsi effettivamente di una presentazione di Dragon Quest 12, magari in preparazione a quanto verrà mostrato in corrispondenza del Tokyo Game Show 2020. D'altra parte, che il titolo sia già in sviluppo da tempo è stato confermato qualche mese fa dallo stesso Yuji Horii.