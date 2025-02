Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta sparisce dall'eShop di Nintendo: Square Enix spiega cosa succede

Tranquilli, è solo un problema temporaneo . Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition è stato rimosso dai giochi in vendita (al momento della scrittura non è ancora disponibile) ma tornerà presto.

Se dopo tanto tempo avete finalmente deciso che è arrivato il momento di dare il via alla vostra avventura su Nintendo Switch con Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition e vi siete diretti verso l'eShop quest'oggi, potreste esservi imbattuti in una brutta sorpresa: il videogioco non può essere acquistato . Che succede?

I motivi della rimozione di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta dall'eShop

Il team di Square Enix ha infatti confermato che è solo una mossa necessaria per modificare alcuni dettagli legati al negozio digitale. Inoltre, se già possedete il videogioco non avrete problemi: potrete continuare a usarlo anche durante questo disservizio.

Come potete leggere tramite Twitter, l'account ufficiale di Dragon Quest ha condiviso le seguenti parole: "Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition non sarà temporaneamente disponibile sul Nintendo eShop a partire dal 1° febbraio 2025, in quanto verranno apportati alcuni aggiornamenti minori all'elenco del negozio. Per coloro che hanno già acquistato il gioco, non temete, il gioco non subirà alcuna modifica durante questo periodo e potrete ancora avventurarvi nella vostra missione per salvare Erdrea!"

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition tornerà quindi presto, anche se non è chiaro esattamente per quanto tempo dovremo attendere. Ovviamente se non potete aspettare ricordate che il gioco esiste anche in formato fisico.