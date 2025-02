Michael Douse di Baldur's Gate 3 commenta i licenziamenti di BioWare e critica Electronic Arts

Come oramai saprete, BioWare si trova in una situazione estremamente complessa dopo l'insuccesso - secondo le metriche di EA - di Dragon Age Veilguard . Moltissimi sviluppatori sono stati licenziati o spostati dentro altri team di EA, mentre chi rimane sta lavorando al prossimo Mass Effect.

Le parole di Douse su BioWare

"È possibile non licenziare gran parte dei team di sviluppo tra un progetto e l'altro o dopo. È fondamentale conservare le conoscenze istituzionali per il gioco successivo. Spesso viene usata come scusa per 'tagliare gli eccessi' e in un certo senso capisco la pressione finanziaria, ma questo non mette in evidenza quanto sia inutile l'efficienza aggressiva delle grandi aziende?".

"Lo capirei se stessero sfornando un successo dopo l'altro - forse si potrebbe sostenere che sta funzionando - ma è chiaro che la razionalizzazione aggressiva (i licenziamenti) non sta garantendo buoni risultati. Non è altro che un taglio dei costi nel senso più brutale del termine. Sono sempre le persone più in basso nella catena alimentare a soffrire, quando è chiaramente la strategia più in alto nella catena alimentare a causare il problema".

In un secondo post chiarificatore, aggiunge: "Per essere assolutamente chiaro, ciò che odio del modo in cui vengono effettuati i licenziamenti è che vengono fatti prima che i responsabili delle decisioni sappiano cosa fare di uno studio, e non come risultato della definizione di una direzione."

"Questo è sempre vero. Si tratta di una misura di risparmio a breve termine, con un enorme costo umano, che non risolve un problema a lungo termine. (La mancanza di una direzione strategica valida definita a livello esecutivo). Probabilmente potete capirlo se vi fidate dei vostri sviluppatori invece di licenziarli. Una nota positiva è che sto assistendo a un leggero cambiamento in questa direzione. Nell'ambito delle rimasterizzazioni e dei rifacimenti a basso rischio, ma sono le fondamenta di qualcosa di più grande".

Pare che attualmente Bioware abbia meno di 100 sviluppatori, dopo la ristrutturazione post Dragon Age: The Veilguard.