Street Fighter 6 promette nuovi costumi per i personaggi di Fighting Ground: vediamo da quando arriveranno

La dichiarazione completa del team di Street Fighter 6

"Grazie mille per tutto il supporto e per aver giocato a Street Fighter 6. Il team sta lavorando duramente per offrire nuove esperienze e vorremmo informarvi su alcuni contenuti in programma. Abbiamo preso atto delle richieste della comunità e vorremmo dirvi che stiamo lavorando a nuovi outfit per i personaggi di Fighting Ground dallo scorso anno. Tuttavia, vi ricordiamo che è difficile per noi pubblicare tutti gli abiti dei personaggi in una volta sola, a causa del tempo necessario per svilupparli. Abbiamo intenzione di iniziare a distribuirli gradualmente a partire da quest'estate."

"Per quanto riguarda i futuri Fighting Pass, abbiamo rivalutato i loro contenuti e la frequenza della loro pubblicazione, e apporteremo dei cambiamenti a partire dall'Anno 3 con l'obiettivo di aumentare la quantità di oggetti all'interno di ogni Fighting Pass che possono essere utilizzati in Fighting Ground. Siate certi che continueremo a impegnarci al massimo nello sviluppo e nelle operazioni di servizio per Street Fighter 6. Grazie mille per il vostro continuo supporto! Cordiali saluti, il team di sviluppo di Street Fighter 6."

Vi lasciamo infine alla video guida di Street Fighter 6 di Mai Shiranui che infiamma lo schermo.