Il co-creatore di GTA presenta l'Absurdaverse, un enorme progetto che ha ora una immagine ufficiale

Inizialmente aveva pubblicato un video di annuncio senza contesto (nel 2023), ha poi realizzato 12 episodi di un podcast narrativo e infine aveva condiviso alcune dichiarazioni sulla missione della sua compagnia. Per molti però c'è bisogno di qualcosa di più concreto e chiaro . Bene, ora stiamo andando in quella direzione.

L'immagine dell'Absurdaverse

Absurd Ventures ha ora offerto un primo sguardo a quello che sta chiamando l'Absurdaverse. Precisamente ha condiviso un artwork che mostra circa 20 personaggi che popoleranno il suo universo. Si tratta di un mix eclettico di uomini e donne, adolescenti scontrosi e professionisti adulti, vichinghi e non-morti, nonché hipster e nerd.

I personaggi dell'Absurdaverse

In una didascalia inviata alla stampa con l'artwork, Absurd Ventures ha dichiarato: "Preparatevi a incontrare nuovi tipi di eroi (e a vederli soffrire)". Non è chiaro cosa voglia dire tutto questo.

Dan Houser ha rivelato la sua Absurd Ventures nel 2023, promettendo di "creare nuove IP su tutte le piattaforme e per tutti i formati". "Stiamo costruendo Absurd Ventures per creare nuovi universi e raccontare grandi storie, ovunque e comunque", ha dichiarato Houser in un comunicato stampa dell'epoca. Absurd Ventures ha dichiarato di voler costruire mondi narrativi e personaggi "per una varietà di generi diversi, indipendentemente dal mezzo, da produrre per live-action e animazione; videogiochi e altri contenuti interattivi; libri, graphic novel e podcast sceneggiati".

In breve, vuole creare un intero franchise multimediale: certamente un progetto ambizioso. Sappiamo anche che il team di Immortals of Aveum si è unito ad Absurd Ventures.