Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la Germania protagonista di un trailer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions si mostra nuovamente in video con uno spettacolare trailer dedicato alla Germania guidata dall'abilissimo Karl Heinz Schneider.

La German Junior Youth può tuttavia contare anche su altri grandi talenti, come il mediano Hermann Kaltz, il centrocampista Karl Schester o l'attaccante Manfred Margus, che troveremo ovviamente nel roster di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

La lista delle nazionali dell'atteso tie-in prodotto da Bandai Namco si arricchisce dunque di nuovi, prestigiosi nomi che non mancheranno di innescare grandi emozioni fra i numerosi appassionati della serie.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un nuovo videogioco basato sulla celebre serie di anime calcistici che narra le vicende di Holly e Benji, come viene chiamata normalmente dalle nostre parti.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions è ovviamente un gioco di calcio, ma rappresenta lo sport con l'interpretazione epica che è sempre stata tipica della serie, ben poco realistica sotto molti aspetti.

L'uscita del gioco avverrà nel corso di quest'anno, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.