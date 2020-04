PlayStation Store: MotoGP 20 e Predator: Hunting Grounds

PlayStation si aggiorna questa settimana con l'arrivo di nuovi titoli come MotoGP 20, Predator: Hunting Grounds e Trials of Mana.

PlayStation Store è protagonista di un nuovo aggiornamento questa settimana, con l'arrivo di titoli come MotoGP, ultima edizione del racer sviluppato da Milestone, e Predator: Hunting Grounds, l'interessante sparatutto multiplayer asimmetrico basato sulla celebre saga cinematografica. Non si tratta però delle uniche novità per la piattaforma digitale Sony! MotoGP 20 (69,99 euro) si pone senza dubbio come uno dei migliori episodi della serie, capace non solo di introdurre le migliorie tecniche richieste a gran voce negli ultimi anni ma anche di rinnovarsi dal punto di vista strutturale, grazie soprattutto alla presenza di una modalità carriera ridisegnata, corposa e dotata di tante sfaccettature strategiche grazie all'approccio manageriale. Nel passaggio dalla Moto3 alla Moto2 e infine alla MotoGP, infatti, il nostro pilota virtuale dovrà non solo dare il meglio in pista e guadagnare reputazione al fine di strappare contratti migliori e approdare in una scuderia più blasonata, ma anche occuparsi di assumere nuovi ingegneri e addetti alla telemetria, andando ad arricchire il team tecnico che si occuperà di ricerca e sviluppo, nonché della produzione di upgrade per il potenziamento della moto. A questi contenuti si aggiungono le tradizionali modalità veloci (gran premio, prova a tempo e campionato), una serie di entusiasmanti sfide ambientate nel passato e un comparto multiplayer di grande sostanza, con server dedicati, modalità extra e la possibilità di inserire bot laddove dovessero mancare partecipanti reali.

Predator: Hunting Grounds Il genere degli sparatutto multiplayer asimmetrici non è il più semplice con cui avere a che fare, ma gli sviluppatori di Illfonic possono contare su di un'importante licenza cinematografica per Predator: Hunting Grounds (39,99 euro), che si basa appunto sulla saga resa celebre dal capitolo originale con Arnold Schwarzenegger. Il gioco mette infatti di fronte un temibile Predator e quattro potenziali vittime, che nel corso del match dovranno collaborare per sopravvivere alla sua furia. Lo scenario è quello tipico per il brand, con un gruppo di soldati che si ritrovano all'interno di una giungla e scoprono di non essere soli: fra gli alberi si nasconde qualcosa di inquietante, che a quanto pare non può essere individuato a occhio nudo. Il compito dei potenziali sopravvissuti è di eliminare eventuali mercenari presenti nella mappa, trovare dei server e installare un virus che gli servirà per aprirsi una via di fuga. Le meccaniche sono quelle di un classico sparatutto in prima persona, con anche un discreto arsenale a disposizione per ogni personaggio, ma c'è appunto la variante del Predator. Chi giocherà controllando l'alieno, infatti, potrà contare su strumenti devastanti e abilità speciali che gli consentiranno di avere facilmente ragione degli avversari, in questo caso utilizzando una visuale in terza persona.

Trials of Mana Trials of Mana (49,99 euro) è il remake di Seiken Densetsu 3, un jRPG prodotto da Square Enix che non aveva mai varcato ufficialmente i confini nipponici e che approda questa settimana su PlayStation Store per la gioia dei tantissimi nostalgici e appassionati della serie, coinvolgendoli in una storia fantasy con sei differenti protagonisti, incaricati da una fata di trovare la leggendaria Spada del Mana per salvare il mondo. Un compito tutt'altro che semplice, visto che terribili forze oscure hanno invaso il regno e circondato i luoghi che dovremo visitare, nell'ambito di una campagna che ci terrà impegnati per qualcosa come venticinque ore fra dialoghi, combattimenti e interazioni varie. Un impianto sostanzialmente modernizzato in questo remake, che può ovviamente contare su di una grafica completamente ridisegnata e su svariate ottimizzazioni pensate per smussare gli spigoli dell'esperienza originale.