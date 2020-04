PS5 e Xbox Series X: CPU e SSD conteranno più dei TFLOPS, dice Tom Warren

PS5 e Xbox Series X dovranno contare su CPU e SSD, veri elementi chiave della next-gen: lo ha scritto Tom Warren, giornalista di The Verge, in un post su Twitter.

"È un anno che dico che CPU e SSD sono gli elementi chiave delle console di nuova generazione, non i TFLOPS", ha dichiarato Warren. "Gli sviluppatori stanno dicendo la stessa cosa, e mi è stato riferito che Xbox Lockhart non deluderà con i giochi next-gen."

Stando a queste parole, le specifiche tecniche sulla carta sono un conto, ma nel concreto le performance delle nuove console dipenderanno soprattutto da processore e velocità di trasferimento del disco.

Molti utenti hanno interpretato le parole di Warren come una sponsorizzazione nei confronti di PS5, che come sappiamo erogherà una quantità di TFLOPS inferiore rispetto a Xbox Series X.

Il discorso riguarda però anche l'ancora non annunciata Xbox Series S, o Lockhart, che si vociferava non superasse i 4 TFLOPS pur al netto di una componentistica di nuova generazione.

Insomma, è evidente che per una dimostrazione pratica di ciò che le nuove piattaforme sanno fare davvero bisognerà attendere quantomeno la presentazione delle rispettive line-up di lancio, mentre per i primi confronti si prenderanno in esame le produzioni third party di maggior spessore.

I've been saying for a year that CPU and SSD are key to next-gen consoles, not teraflops. Developers are saying the same thing. I've also been saying Lockhart won't undermine next-gen games... https://t.co/4ydtLbQEwQ