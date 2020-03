PS5 e Xbox Series X, potenza e TFLOPS: per un ex Crytek l'unità di misura è errata

PS5 e Xbox Series X vantano rispettivamente una potenza dichiarata pari a 10,28 e 12 TFLOPS, ma stando a un ex sviluppatore di Crytek questa unità di misura sarebbe errata.

"Sono uno sviluppatore di videogame da oltre quindici anni, con all'attivo più di ventiquattro titoli tripla A pubblicati su qualsiasi macchina Nintendo, Microsoft e Sony abbiano mai prodotto, e posso dire che nessuno nel mio campo ha mai usato i teraflops come unità di misura di qualsiasi genere", ha scritto Matt Phillips. "Smettete di usare questo termine, non significa nulla."

"Ciò che conta per la qualità dei giochi su questo nuovo hardware sono dei buoni devkit, gli ultimi compilatori per C++ e shader, un'eccellente set di strumenti di profilazione per CPU e GPU, tempi di iterazione rapidi e niente trucchi", ha continuato lo sviluppatore.

"Serve ovviamente tanta memoria RAM e una combinazione di CPU e GPU moderne è certamente d'aiuto, a seconda del tipo di gioco che si vuole realizzare, ma abbiamo ormai raggiunto il limite in termini di rapporto tra fedeltà visiva e tempo / budget / staff disponibile, e delle specifiche tecniche migliori non risolveranno il problema."

Inevitabilmente accusato di parteggiare per Sony o Microsoft (un fenomeno che conosciamo bene anche qui su Multiplayer.it, NdR), Phillips ha voluto chiarire che non ci sono schieramenti e di desiderare che entrambe le nuove console siano fantastiche e vendano bene.

"Sono sconcertato di come questi numeri arbitrari continuino a essere messi su di un piedistallo quando in realtà non indicano in alcun modo la qualità dei giochi o il processo utilizzato per realizzarli."

"Sono neutrale al 100% rispetto alle parti in campo, ragazzi. Pubblicherò giochi su entrambe le piattaforme, davvero non potrebbe interessarmi meno di chi 'vince' se il ragionamento si basa su dei numeri trovati nelle specifiche tecniche: non è questo che renderà i giochi migliori."