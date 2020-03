DOOM Eternal su Steam, oltre il doppio dei giocatori contemporanei di DOOM

DOOM Eternal ha esordito su Steam facendo segnare un numero di giocatori contemporanei più che doppio rispetto a quelli totalizzati da DOOM nel 2016.

Se infatti il precedente episodio della serie sparatutto di id Software aveva raggiunto un picco di circa 44.000 giocatori, DOOM Eternal ha fatto molto di più, raggiungendo i 104.891 utenti contemporanei.

È chiaro che la quarantena obbligata dall'emergenza Coronavirus ha contribuito a pompare questi numeri, ma non c'è alcun dubbio che il gioco fosse parecchio atteso.

Anche su Twitch, del resto, DOOM Eternal ha fatto il botto, con 123.220 spettatori che hanno seguito le trasmissioni degli streamer che si sono cimentati con il titolo.

Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla terra, ora infestata da un'invasione demoniaca. Spazza via l'Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni... finché non ne sarà rimasto più nessuno.

Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona. Armato di lanciafiamme da spalla, lama da polso retrattile, armi e modifiche potenziate, nonché abilità come il Doppio scatto, sei più forte, veloce e versatile che mai.

Prendi ciò che ti serve dai tuoi nemici: con le uccisioni epiche ottieni salute extra, incenerendoli ottieni armatura mentre, smembrandoli con la motosega, ricavi munizioni a volontà.