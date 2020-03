Animal Crossing: New Horizons, il producer spera che il gioco possa essere di conforto

Animal Crossing: New Horizons sarà di conforto per le persone costrette in quarantena per via dell'emergenza Coronavirus? Lo spera tanto il producer del gioco, Hisashi Nogami.

"Avevamo pianificato l'uscita di Animal Crossing: New Horizons da tempo, ed è triste che il lancio sia avvenuto contestualmente a ciò che sta accadendo nel mondo", ha detto Nogami. "Mi sento davvero triste e affranto per la situazone."

"Considerate le tempistiche, speriamo che tanti fan di Animal Crossing: New Horizons possano fare del gioco una via di fuga dalla realtà e divertirsi nonostante questi tempi difficili."

A giudicare dall'entusiasmo sui social, sembra che le cose stiano andando proprio come si augura Hisashi Nogami: i giocatori di Animal Crossing: New Horizons si divertono sulla loro isola, uscendo finalmente di casa seppure in maniera virtuale.

Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, il nuovo episodio della celebre serie ci vedrà partire per una nuova vita, alle prese con tanti personaggi e attività sullo sfondo di un'ambientazione coloratissima e affascinante.

Un'esperienza di qualità, che sta già dando i suoi frutti, se consideriamo che Animal Crossing: New Horizons è già il gioco più venduto dell'anno su Amazon e ha ricevuto voti stellari.