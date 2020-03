Coronavirus, Razer produce e regala mascherine per fronteggiare l'emergenza

Razer, il celebre produttore di periferiche PC, ha iniziato a creare mascherine chirurgiche per contrastare l'emergenza Coronavirus, con l'intenzione di donarle gratuitamente a tutto il mondo.

La prima destinazione delle mascherine sarà Singapore, ma l'azienda è entrata in contatto con svariati governi e autorità per poter dare il proprio contributo, nonostante il periodo abbia generato una grande richiesta dei dispositivi che sono soliti realizzare, come ad esempio l'annunciato router Razer Sila 5G dedicato ai videogiocatori.

"Con l'aggravarsi dell'emergenza COVID-19, le autorità sanitarie internazionali si sono trovate a corto di mascherine chirurgiche utilizzate dallo staff medico nella battaglia contro il virus", ha scritto il CEO di Razer, Min-Liang Tan. "Alcuni paesi hanno addirittura bandito l'esportazione di mascherine per via di tale carenza."

"Sebbene ci sia un'incredibile domanda relativa ai nostri prodotti durante questo periodo in cui molte persone stanno a casa per evitare le folle, approfittandone per giocare, il team di Razer è consapevole che tutti abbiamo un ruolo nella battaglia contro il virus, a prescindere dal settore in cui operiamo."

While there has been incredible demand for our products during this time with many staying home to avoid the crowds (and to play games), the team at @Razer understands that all of us have a part to play in fighting the virus - no matter which industry we come from.