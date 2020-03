Fortnite e Deadpool: visita ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola

Come avrete ormai prontamente notato, le nuove sfide di Deadpool della Settimana 5 sono disponibili per il completamento su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; o almeno lo sono per gli acquirenti del nuovo Battle Pass stagionale. In questa rapida guida vi spiegheremo come completare la sfida visita ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola senza troppi problemi.

Per completare la sfida visita ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola di Fortnite, dovrete innanzitutto aver portato a termine un altro compito, quello di trovare l'unicorno peluche di Deadpool (abbiamo preparato una guida anche per questa missione). A questo punto, vi basterà avviare una nuova partita su Fortnite (qualsiasi modalità di gioco andrà bene) e visitare i ponti colorati; potrete farlo anche in più match consecutivi, e non necessariamente andranno visitati tutti quanti nella stessa partita.

La posizione dei ponti colorati di Fortnite è sempre la stessa dall'inizio della Stagione 2. Il ponte d'acciaio rosso si trova subito a sud di Parco Pacifico, quello giallo a sud-es del Lago Languido, quello verde a sud-est della Fattoria Frenetica, poi ancora il ponte d'acciaio blu a est di Parco Pacifico e quello viola a nord di Pantano Palpitante. Ad ogni modo, questa pratica immagine vi permetterà di tenere a mente a colpo d'occhio tutte le posizioni.