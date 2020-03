Fortnite, Trova l'unicorno peluche (sfide Deadpool)

Si chiama Trova l'unicorno peluche, ed è una delle nuove sfide di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Precisamente una missione pensata per la Settimana 5 da parte di Epic Games: se finora avete avuto problemi non preoccupatevi, perché questa guida risolverà ogni vostro dubbio.

Per completare la sfida di Deadpool Trova l'unicorno peluche non dovrete neppure avviare una nuova partita all'interno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Tutto ciò che dovrete fare, invece, è recarvi nella schermata del Pass Battaglia (con l'Agenzia), quindi selezionare l'opzione degli Agenti in alto a sinistra. E infine entrare nel menù dedicato a Miaoscolo, lo stesso che è anche il protagonista delle sfide Dispetto di Miaoscolo, recentemente rese disponibili per il completamento.

Qui infatti noterete nell'angolo in basso a sinistra dello schermo un unicorno peluche tutto particolare: selezionatelo e avrete completato la prima sfida di Deadpool della Settimana 5. A questo punto, tornando nel menù di Deadpool, noterete come la missione sia stata completata; così come ne sarà stata sbloccata un'altra che richiede di visitare diversi ponti della mappa di gioco.

Seguite il video qui di seguito riportato per completare velocemente e facilmente la sfida di Deadpool Trova l'unicorno peluche.