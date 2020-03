Project xCloud, test al via su PC: ecco le prime immagini dell'interfaccia

Project xCloud ha visto partire i test preliminari su PC con Windows 10, da cui provengono le prime immagini dell'interfaccia utilizzata dalla piattaforma di game streaming targata Microsoft.

La versione preview di Project xCloud è riservata al momento ai soli dipendenti della casa di Redmond e consente di effettuare lo stream di giochi Xbox su PC.

L'applicazione sarà disponibile su Windows Store e richiederà un controller Xbox One con supporto Bluetooth, un account Microsoft e una buona connessione a internet. La versione PC consentirà anche di effettuare uno streaming locale o remoto da Xbox One anziché usare il cloud.

I giochi attualmente disponibili per i test sono numerosi, ma ci sono delle limitazioni tecniche: la risoluzione dello streaming non va oltre i 720p, come accade per PlayStation Now, ma una nota specifica che i 1080p saranno disponibili a breve e dunque non c'è da preoccuparsi.

L'interfaccia, che vedete in calce nelle immagini rilasciate a The Verge, appare simile a quella vista su iOS e Android e sembra già completa, pronta per la grande distribuzione. Microsoft ha peraltro migliorato i suoi server xCloud per includere otto Xbox One S in una singola istanza: quattro volte la potenza dei test precedenti.

Il prossimo step sarà cambiare i server includendo i SoC di Xbox Series X, molto più potenti e in grado di gestire diverse sessioni di giochi su Xbox One S contemporaneamente, nonché dotati di un encoder integrato che risulta sei volte più veloce dell'attuale.