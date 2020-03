Fastweb: un milione di GIGA gratis contro il Coronavirus, ma è già finito

Anche Fastweb nelle ultime settimane ha aderito al progetto della solidarietà digitale, un'iniziativa con cui si cerca di venire incontro alle esigenze degli utenti (anche con regali) in quei tempi bui segnati dal Coronavirus. Più nel dettaglio, l'operatore italiano aveva messo a disposizione un milione di GIGA gratis per la telefonia mobile... che è già stato consumato dall'utenza.

Avete purtroppo capito bene, il milione di GIGA gratis regalato da Fastweb è già finito. Ne consegue che dalle ore 23:00 di oggi 21 marzo 2020 tutti i clienti torneranno ad utilizzare i GIGA previsti dalla loro offerta mensile; il bonus aveva la durata di una settimana, dal 13 al 20 marzo 2020. L'utilizzo di questo bonus è stato particolarmente intenso, e non ce ne stupiamo affatto: del resto le reti di tutto il mondo sono sotto stress, e quella italiana è congestionata dai bambini che giocano a Fortnite.

Va notato che il già citato milione di GIGA era un ammontare condiviso da tutta l'utenza: il singolo cliente Fastweb poteva contare in realtà su un massimo di 120GB sulla propria SIM, superato il quale il traffico internet sarebbe stato sospeso. Questi GIGA avrebbero garantito lo svolgimento di attività lavorative, scolastiche o anche di svago, per esempio la lettura di One Piece, Dragon Ball e tutti i manga gratis ora disponibili contro il Coronavirus.

Dato che l'emergenza Covid-19 è tutt'altro che superata, non escluderemmo altre iniziative di questo tipo nei prossimi giorni: vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.