Fortnite: visita l'Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lapidiche in una partita singola

Epic Games ha da pochissimo reso disponibili tutte le sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2. La maggior parte delle stesse può essere completata agevolmente, senza alcuna necessità di aiuti esterni; ma non è così, ad esempio, per Visita l'Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lapidiche in una partita singola. Da qui la guida che state leggendo.

Per completare la sfida di Fortnite della Settimana 10 nota come Visita l'Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lapidiche in una partita singola dovrete chiaramente recarvi nei tre luoghi citati. Non tutte le posizioni sono scontate: l'Agenzia è chiaramente al centro della mappa di gioco, perché è un luogo indicato. Meno facile intuire la posizione dell'Uomo di Paglia: è quel mucchio di fieno antropomorfo nei pressi delle Fattorie Frenetiche, lato sud-ovest. Da ultimo, le Lapidi Lapidiche (che non sono né lapidi né lapidiche, ma la traduzione italiana è quella che è) si trovano nella Foresta Frignante, proseguendo verso Siepi D'Agrifoglio.

I giocatori datati avranno già capito tutto e terminato la sfida; tutti gli altri possono fare riferimento a questo utilissimo video realizzato dal mai troppo lodato HarryNinetyFour. E se avete bisogno di suggerimenti bonus, usate tranquillamente il campo Commenti di questo articolo. Infine non dimenticate tutti i concerti live di Travis Scott, in arrivo su Fortnite questo fine settimana.