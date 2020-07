Captain Tsubasa: Rise of New Champions: c'è anche il Brasile di Santana

Dopo diverse settimane di dubbi, finalmente si risolve un piccolo "giallo" di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Guardando con attenzione l'ultimo trailer pubblicato da Bandai Namco si hanno due prove che dimostrano inequivocabilmente la presenza del Brasile all'interno del gioco. La nazionale giovanile di Carlos Santana, quindi, sarà uno degli avversari da battere all'interno di Rise of New Champions.

Per tutti coloro che non hanno seguito il percorso di reveal di Captain Tsubasa: Rise of New Champions potrà sembrare una novità da poco, ma intorno alla presenza o meno del Brasile si è creato un piccolo caso. I sudamericani, infatti, sono storicamente una delle squadre da battere e in Holly e Benji non sono da meno. Carlos Santana ed eventualmente Naturaza sono due tra gli avversari più forti e talentuosi mai affrontati da Tsubasa e la loro presenza sembrava imprescindibile per avere un roster completo di talenti da affrontare.

Bandai Namco, però, non aveva mai mostrato nulla dei verdeoro, creando un po' di "apprensione" nei fan. Sezionando il trailer delle Modalità Online, soprattutto quello giapponese, i fan hanno trovato due immagini che dovrebbero risolvere il mistero.

La prima è la schermata di scelta delle squadre, che mostra il Brasile tra le formazioni selezionabili. La seconda è un frame che mostra il capitano dei vereoro Carlos Santana in azione.

Siete più tranquilli ora?