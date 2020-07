Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un nuovo trailer mostra le Modalità Online

Captain Tsubasa: Rise of New Champions torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in questo caso incentrato sulle modalità online presenti nel nuovo gioco ufficiale dedicato alla celebre serie animata e manga, da parte di Bandai Namco.

Come svelato in precedenza, i giocatori potranno creare il proprio avatar nella modalità Episode: New Hero e affrontare una sorta di carriera con questo.

Dopo aver completato la modalità in questione, si potranno poi esportare i propri avatar e farli entrare a far parte del proprio dream team, con le varie caratteristiche e abilità sviluppate nel corso della modalità New Hero.

Creando la propria squadra e prendendo parte agli Incontri di Lega, i giocatori possono competere contro altri utenti in tutto il mondo, con i vari risultati dei match che andranno a comporre una classifica globale online aggiornata in tempo reale in base all'andamento delle partite.

Oltre alla modalità Incontri di Lega, ci saranno anche le classiche modalità online 1vs1 e 2vs2 in cui portare le proprie squadre personalizzate o quelle originali. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Tra gli ultimi video visti c'è il trailer dell'Uruguay di Ramon Victorino e tre video esclusivi dall'UltraPop Festival. Da notare, peraltro, che alla fine del nuovo trailer in versione giapponese si può sentire la voce di Santana, il campione brasiliano della serie Captain Tsubasa, che lascia dunque intendere la presenza del Brasile tra le squadre presenti nel gioco.