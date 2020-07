Call of Duty: Warzone e il camion maledetto, giocatori restano incastrati causa bug

Su Call of Duty: Warzone c'è un camion maledetto, che sta facendo impazzire i giocatori su tutte le piattaforme di gioco: PC, PlayStation 4 e Xbox One. Curiosi di saperne di più? Beh, siamo qui per questo del resto. Soprattutto per mettervi in guardia.

Insomma, sulla mappa di Call of Duty: Warzone c'è un camion, e in questo camion i giocatori di Call of Duty: Warzone restano incastrati a causa di un bug. Non per qualche secondo o minuto, ma per l'intera partita: basta entrarci dentro ed è impossibile uscire. La posizione del camion di certo non aiuta: è collocato accanto ad una casa, ed è possibile entrare al suo interno solo attraverso una finestra. Però qualcosa nel codice di gioco poi va storto, perché a ritroso è davvero impossibile venirne fuori. Un po' il contrario del glitch dello Stadio, che permette invece di entrare.

Su Reddit questo camion è noto come il camion maledetto, o il camion della morte (perché una volta entrati state pur certi che finirete eliminati, e fa anche rima). Tra l'altro il veicolo è legato al completamento di una delle Taglie di gioco, quindi capirete bene il livello di frustrazione complessivo. Per di più molti giocatori ormai hanno imparato la sua posizione, e hanno deciso di usarlo per tendere trappole mortali agli altri presenti, ignari del tranello: quando restano incastrati, eliminarli è facilissimo.

Il camion si trova fuori dal Superstore, che tra l'altro è uno dei posti migliori dove atterrare e iniziare la partita, nel cimitero di Verdansk. Il video qui di seguito riportato vi aiuterà a riconoscerlo... e se possibile ad evitarlo. Ci siete mai rimasti incastrati dentro? Questi e altri problemi di Call of Duty: Warzone probabilmente verranno risolti con i prossimi aggiornamenti di Activision.