Windows 10, Malwarebytes: beta risolve i problemi dell'aggiornamento di maggio 2020

Lo scorso giugno anche Malwarebytes se l'è vista brutta, a causa dell'ormai notissimo aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10. L'update (prima rilasciato, poi interrotto, infine parzialmente ripreso da Microsoft) ha causato problemi a non pochi programmi e aspetti dei PC degli utenti. Malwarebytes incluso, appunto.

Adesso però Malwarebytes è riuscito a risolvere i problemi causati dall'aggiornamento di maggio 2020, cioè dall'update 2004. Lo ha fatto rendendo disponibile una nuova beta del proprio programma. Installarla è semplicissimo: basta avviare Malwarebytes, recarsi in Impostazioni, quindi selezionare Generale, infine Aggiornamenti beta e "accendere" il relativo pulsante.

A questo punto Malwarebytes cercherà nuovi aggiornamenti e chiederà all'utente di installarli immediatamente su PC Windows 10, scelta ovviamente consigliata. Per essere ancora più precisi, si tratta della beta 4.12.73 con l'aggiornamento contenuti 1.0.990, come mostrato dall'immagine qui di seguito riportata.

Da questo momento in poi rallentamenti, blocchi e malfunzionamenti di ogni sorta che prima colpivano Malwarebytes spariranno. Almeno fino al prossimo aggiornamento di Windows 10, naturalmente.