Skull & Bones, Ubisoft dice che arriverà nell'anno fiscale 2021

Ubisoft, per bocca del direttore finanziario Frédérick Duguet, ha confermato che Skull & Bones è ancora in lavorazione e arriverà nell'anno fiscale 2021. Questo vuol dire che al momento la sua pubblicazione è prevista tra l'aprile del 2021 e il marzo del 2022, assieme a 3-4 altri giochi principali.

La conferma arriva durante uno dei report con gli azionisti più accesi degli ultimi anni: Ubisoft, infatti, ha registrato dati fiscali record, che però non placano le polemiche intorno a Yves Guillemot. Le ultime informazioni che avevamo di Skull & Bones sostengono che lo sviluppo di Skull & Bones sia stato azzerato e che diventerà un live service puro. Evidentemente una volta modificato il modello economico alla base del gioco, i lavori stanno procedendo bene, tanto da avere già pianificato una nuova finestra di pubblicazione.

Duguet non ha voluto dire altro di Skull & Bones, se non che uscirà assieme ad altri 3-4 giochi principali che saranno pubblicati durante quell'anno fiscale. Skull & Bones al momento è previsto per PS4, Xbox One e PC ma, visti i ritardi, quasi sicuramente il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X. Nel caso in cui vogliate avere qualche informazione in più del gioco, vi consigliamo di leggere la nostra prova di Skull & Bones.