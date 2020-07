Valorant errore 39: cosa significa e come risolverlo

Valorant è sicuramente uno dei titoli "caldi" dell'estate 2020: l'FPS in prima persona di Riot Games sta attirando lentamente l'attenzione di un pubblico sempre più vasto su PC. Ma non mancano anche errori, ora saltuari ora più frequenti. Per esempio l'errore 39, di cui vi parliamo in questo rapido articolo.

Che cos'è l'errore 39 di Valorant? Presto detto, viene mostrato quando un giocatore cerca di effettuare l'accesso al gioco di Riot Games su PC; in alcuni casi compare anche nel bel mezzo di una partita, portando alla disconnessione immediata, cosa ancora più frustrante. Ma che cos'è a causarlo? Il fatto è che l'errore 39 indica un problema con la connettività ai server di Riot Games. Il client di gioco sta dunque avendo problemi nel collegarsi alla vostra piattaforma: da qui la disconnessione.

Non che la descrizione dell'errore 39 di Valorant fornisca maggiori informazioni utili. Come risolvere, dunque, le problematiche? Innanzitutto è opportuno recarsi sulla pagina Twitter di Valorant per controllare lo stato dei server. In questo modo potrete effettivamente constatare se il problema sono loro, oppure se siete voi con il vostro PC. Nel primo caso, ovviamente, non potrete fare altro che attendere. Nel secondo caso dovreste controllare la vostra connettività alla rete internet casalinga, perché al 99% dei casi il problema incriminato è lì da qualche parte.

