Valorant, Sage è un'agente “fuori controllo”: nuovo nerf in arrivo

Nel corso di una recente intervista uno degli sviluppatori di Valorant, Ryan "Morello" Scott, ha definito l'agente Sage "fuori controllo". Per questo motivo, anche sulla scia di ulteriori dichiarazioni delle quali parleremo più diffusamente nel corso dell'articolo, un nuovo nerf sembra essere in dirittura d'arrivo.

Ma prima una doverosa premessa: Sage è un'agente molto apprezzata dal pubblico di giocatori di Valorant, sia nelle partite competitive che in quelle rapide. La donna in questione garantisce "una zona tranquilla all'interno del campo di battaglia", può rallentare i nemici, e infine addirittura curare, comportandosi da vera e propria healer / supporter.

Ryan Scott ha definite Sage "un personaggio fori controllo". I motivi sono presto detti: basta analizzare le percentuali di utilizzo dell'agente in qualsiasi modalità di gioco per capire come sia una scelta onnipresente e costante da parte dei giocatori. Tutti scelgono Sage, ogni qual volta ve ne sia la possibilità. Questo perché è estremamente versatile e utile, ovviamente; inoltre sempre le percentuali dimostrano come in caso di vittoria molto spesso vi sia il suo zampino di mezzo. Ciò conferma i dati che vi abbiamo mostrato tempo fa, circa gli agenti più utilizzati di Valorant.

"Nella partite di rango più basso i giocatori sfruttano le sue abilità curative in modo molto maggiore" hanno spiegato gli sviluppatori di Valorant, il team di Riot Games; "viceversa, nelle partite competitive di rango elevato si tende a preferire la sua capacità di rallentamento, o l'uso dell'Orb". La barriera dell'Orb è già stata nerfata con la Patch 1.00 di Valorant dal punto di vista del potere curativo, poi la durata è diminuita con la Patch 1.01. Non basta: un nuovo nerf sembra essere in arrivo.

Oltre al depotenziamento di parti delle abilità del personaggio, Riot Games sta valutando l'introduzione di un nuovo agente dalle caratteristiche simili, in modo da bilanciare le partite e garantire ai giocatori di Valorant maggiori possibilità di scelta. Voi, in particolare, cosa ne pensate? Utilizzate spesso Sage? E lo sapete che da poco sono arrivate anche le skin a pagamento su Valorant?