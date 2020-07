Classifica italiana: F1 2020 in testa, The Last of Us 2 scende al terzo posto

F1 2020 comanda la classifica italiana nella settimana dal 6 al 12 luglio, determinando la discesa di The Last of Us 2 in terza posizione. Al secondo posto, curiosamente, c'è Far Cry 3: Classic Edition, spinto dalle promozioni Ubisoft.

La top 5 italiana viene completata da Animal Crossing: New Horizons e da Grand Theft Auto V, due dei blockbuster degli ultimi mesi. Il titolo Rockstar, addirittura, lo ritroveremo anche su PS5 e Xbox Series X.

Poche variazioni nel resto della classifica, con i soliti FIFA 20 e Minecraft che continuano a macinare vendite ma anche The Last of Us Remastered, spinto dal successo del secondo episodio.

Classifica italiana, settimana dal 6 al 12 luglio 2020